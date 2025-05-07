В Сумах появятся подземные школы

В Сумах и области появятся подземные школы. Об этом поведал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время визита с правительственной командой в регион.

Глава правительства сообщил следующее: «Всего в Сумах планируется построить четыре подземных школы. В области их будет насчитываться одиннадцать».

Добавляется: «С главой Госагентства восстановления Сергеем Сухомлином обсудили, как можно упростить реализацию таких проектов для небольших учебных заведений».

Указывается также, что безопасность учебного процесса – ключевое направление правительства в сфере образования.

Ранее в Украине на месяц сократили летние каникулы.