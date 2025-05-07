Оккупанты усилили обстрелы Сумской области. Власти призвали эвакуироваться

Российские войска усилили обстрелы Белопольской и Ворожбянской громад в Сумской области. Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров в эфире телемарафона.

По его словам, за прошедшие сутки количество погибших среди мирного населения выросло до пяти человек. Ранения получили восемь человек, среди них — 16-летний подросток. У мальчика диагностирована острая реакция на стресс.

В Белопольской громаде проживает около 4700 человек, в Ворожбянской — примерно 2100. За последние полтора суток с этих территорий эвакуировались 424 человека.

«В настоящее время в Сумах функционирует хаб, где эвакуированным помогают с жильём, люди при необходимости могут получить первичную медицинскую помощь, гуманитарную помощь, оформить статус ВПО и подать документы на выплаты», — напомнил Григоров.

Он вновь призвал гражданских не откладывать эвакуацию.

Напомним, на Сумщине объявили срочную эвакуацию.