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Новости > Китай назвал «главную задачу» вопроса войны в Украине

Китай назвал «главную задачу» вопроса войны в Украине

Александр Панько
07.05.25 13:06
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Китай назвал «главную задачу» вопроса войны в Украине

Китай боится эскалации войны в Украине. Об этом сказал официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

Дипломат отметил: «Позиция Китая по украинскому вопросу последовательна и ясна. Мы всегда активно выступали за содействие проведению мирных переговоров и прекращение огня».

Он добавил: «Большинство стран международного сообщества также по-своему играют конструктивную роль в политическом урегулировании украинского кризиса».

При этом подчеркивается: «Главной задачей является недопущение эскалации напряженности, все соответствующие стороны должны выработать общий консенсус и создать для этого условия».

Ранее Китай обратился к Украине и России по поводу мирных переговоров.

Тэги: Украина, Китай, мир, политика, война

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