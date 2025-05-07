Получить водительские права в Украине станет сложнее

В Украине готовят изменения в правила получения водительского удостоверения. Ключевое изменение — увеличение интервалов между попытками в случае неудачной сдачи экзамена. Об этом сообщило МВД Украины.

Министерство обнародовало проект приказа о правилах сдачи практического экзамена для получения водительского удостоверения. Главным нововведением, которое предлагает МВД, является увеличение сроков повторной сдачи между попытками в случае неуспешной сдачи.

Согласно проекту приказа:

— После первой неудачной попытки повторный экзамен можно сдавать не ранее чем через 10 календарных дней.

— После второй попытки — через 20 дней.

— После третьей и последующих — через 30 дней с момента предыдущего экзамена.

По данным МВД, отсчет начинается со следующего дня после неудачной попытки.

В то же время теоретический экзамен останется без изменений. Однако основное внимание теперь сосредоточено на совершенствовании практических навыков вождения.

Проект документа уже обнародован для общественного обсуждения на официальном портале и ожидает окончательного утверждения.

Напомним, в Украине начали выдавать водительские права с допзащитой.