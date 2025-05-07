Стало известно, какие подержанные авто предпочитают украинцы

Украинцы продолжают активно покупать подержанные авто. Данные по итогам апреля приводит «Укравтопром».

Сообщается, что отечественный автопарк в прошлом месяце пополнили более 20,7 тысяч подержанных легковых машин, которые были ввезены из-за границы.

Это сразу на 5% больше, чем было годом ранее.

Указывается при этом, что наибольшая доля в данном сегменте рынка принадлежала бензиновым авто (46%), потом следуют электромобили (23%), дизельные машины (22%), гибриды (5%) и автомобили с ГБО (4%).

Самыми популярными марками были: Volkswagen Golf (1 189 штук), Renault Megane (838), Skoda Octavia (696), Тesla Model Y (552), Nissan Leaf (544), Audi Q5 (511), Volkswagen Tiguan (510), Volkswagen Passat (491), Nissan Rogue (488), а также Tesla Model 3 (478 ед).

Информируется, что средний возраст подержанных машин, которые в апреле перешли на украинские номера, составляет 9,5 года.

Всего с начала этого года украинцы купили 71,3 тысяч импортированных легковушек с пробегом, что на 5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее были названы самые популярные марки автомобилей у жителей Европы.