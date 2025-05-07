Энергетики обратились к украинцам: потребление электричества снова растет

В среду, 7 мая, в Украине снова растет потребление электричества. Стала известна актуальная ситуация.

О ней поведали в «Укрэнерго».

Сообщается, что сегодня утром потребление электроэнергии было на том же уровне, что и в это же время предыдущего дня, во вторник, однако накануне вечером суточный максимум потребления был на 2,8% выше, чем максимум предыдущего дня, в понедельник.

Добавляется, что это произошло из-за похолодания на значительной территории Украины.

Сказано: «С учетом погодных факторов (высокая облачность и осадки во многих регионах, которые снижают эффективность работы солнечных электростанций) существует необходимость в бережном потреблении электроэнергии».

Украинцев просят: «Пожалуйста, по возможности, переносите использование мощных электроприборов на ночные часы. Не включайте несколько таких приборов одновременно с 8-00 до 22-00».

Резюмируется, что сейчас энергосистема продолжает восстанавливаться после российских массированных ракетно-дроновых атак.

Ранее мы писали, что потребление электричества в Украине снижается.