В Пирятине ребенок умер во время урока физкультуры

Страшная трагедия произошла в Пирятине (Полтавская область) в минувший понедельник, 5 мая. О ней поведала местная прокуратура.

Сообщается, что во время урока физкультуры в одном из лицеев города внезапно потерял сознание 13-летний школьник.

После этого учителя вызвали «скорую помощь».

Указывается, что в учебное заведение срочно прибыли медики, которые проводили реанимационные мероприятия.

Увы, жизнь ребенка спасти не удалось.

Добавляется, что семья несовершеннолетнего на учете в социальных службах не состоит.

Сейчас тело ребенка направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.

Полиция начала расследование инцидента – его обстоятельства и причины выясняет следствие.

Ранее в Днепре ребенок умер от столбняка.