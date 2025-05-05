Трамп допустил снижение пошлин против Китая и назвал причину

Белый дом может снизить пошлины, которые были введены на китайские товары, поскольку из-за них между США и Китаем фактически остановилась торговля. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает NBC News.

«В определенный момент я собираюсь их снизить, потому что иначе вы никогда не сможете вести с ними бизнес, а они очень хотят вести бизнес», — сказал Трамп в интервью программе Meet the Press.

В то же время президент США похвалил недавние заявления Китая о готовности к переговорам о пошлинах, назвав их «позитивными». Но подчеркнул, что любое соглашение между Вашингтоном и Пекином должно быть «справедливым».

Напомним, Китай смягчает позицию по торговым переговорам с США.