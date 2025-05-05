Трамп поручил возобновить работу «Алькатраса» для самых опасных преступников

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social заявил, что поручает своему правительству снова открыть и расширить «Алькатрас», бывшую тюрьму на острове у побережья Калифорнии. Об этом сообщает BBC.

По словам Трампа, повторное открытие «Алькатраса» будет служить «символом закона, порядка и справедливости», в тюрьме «будут содержаться самые опасные и жестокие правонарушители Америки».

Как известно, тюрьму закрыли в 1963 году, и остров Алькатрас ныне функционирует как туристическая достопримечательность. Он расположен рядом с мостом Золотые Ворота в Сан-Франциско.

По данным Федерального бюро тюрем, тюрьму закрыли, потому что продолжение ее функционирования было почти в три раза дороже, чем любой другой федеральной тюрьмы.

Напомним, «Алькатрас», в качестве федеральной тюрьмы, была открыта в августе 1934 года в ответ на рост уровня преступности в 30-х годах и начало эры организованной преступности в Соединенных Штатах Америки.