В Китае подтвердили, что Си Цзиньпин полетит к Путину на парад

Китайский лидер Си Цзиньпин поедет в Россию на официальные торжества по случаю завершения Второй мировой войны. Его визит продлится четыре дня. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Китая.

«По приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина председатель КНР Си Цзиньпин с 7 по 10 мая посетит Россию с государственным визитом и примет участие в торжествах по случаю 80-й годовщины победы во Второй мировой войне в Москве», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что 9 мая в Москве состоится большой парад, на который Путин пригласил ряд лидеров других стран.

Также Кремль объявил якобы «перемирие» на три дня — с 8 по 10 мая. Президент Владимир Зеленский подчеркивал, что Украина готова к прекращению огня, но не на российские праздники, а на 30 дней.

Напомним, Украина пригласила глав ЕС на 9 мая в Киев.