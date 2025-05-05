Американцы объяснили, почему выгодно быть левшой

Эксперты из Колледжа бизнеса Дональда Костелло в США узнали кое-что занятное. По их словам, люди с доминирующей левой рукой чаще добиваются успеха в корпоративной среде и становятся миллиардерами.

Ученые в ходе опыта подсчитали число левшей и правшей среди тысячи топ-менеджеров, работающих почти в пятистах крупных компаниях.

Оказалось, что среди левшей значительно выше доля тех, кто достиг высших уровней управления и заработал многомиллиардные состояния.

Специалисты связывают этот успех с особенностями мышления левшей.

Говорится, что люди с ведущей левой рукой нередко обладают нестандартным взглядом на задачи, высоким уровнем креативности и склонностью к инновациям. Подобные качества помогают им принимать оригинальные решения, повышающие конкурентоспособность бизнеса.

Указывается, что примеры таких людей (Билл Гейтс, Стив Джобс и Марк Цукерберг) наглядно демонстрируют, как нестандартное мышление может сочетаться с продуманной стратегией и точным расчетом рисков.

Также американцы отмечают важную роль правшей в коллективе: они стабилизируют командную работу, отличаются трудолюбием и настойчивостью, что особенно важно для устойчивого роста компаний.

Резюмируется, что успех бизнеса часто строится на разнообразии подходов, и именно сочетание нестандартного лидерства левшей и упорной работы правшей позволяет достигать максимальных результатов в условиях быстро меняющегося рынка.

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