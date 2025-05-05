Японцы узнали об алкоголе кое-что интересное

Эксперты из университета Нагоя в Японии узнали о действии алкоголя кое-что новое. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что в теплое время года состояние опьянения наступает быстрее, в то время как в холодное организм активнее усваивает углеводы из спиртных напитков.

Опыт сперва провели на мышах, выращенных в условиях, имитирующих лето и зиму.

Грызуны, обитавшие в зимней среде, быстрее приходили в себя после алкогольного опьянения, что, по словам ученых, может объяснять, почему в летние месяцы чаще фиксируются случаи острого алкогольного отравления.

Вторая часть эксперимента была сконцентрирована на макаках-резусах, то есть приматах, близких к человеку. Специалисты оценивали экспрессию более 54 тысяч генов в 80 различных тканях организма обезьян на протяжении года после употребления алкоголя.

В итоге оказалось, что у самок в зимне-весенний период возрастает активность генов, отвечающих за углеводный обмен, особенно в двенадцатиперстной кишке – первом отделе тонкого кишечника, что дает возможность организму эффективнее извлекать энергию в условиях ограниченного зимнего рациона, в том числе – из спиртных напитков.

Японцы полагают, что подобные сезонные особенности могут объяснять склонность людей к набору веса зимой, а также подчеркивают необходимость учитывать время года при оценке реакции организма на алкоголь.

Ранее невролог назвал возраст, когда стоит отказаться от алкоголя.