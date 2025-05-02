Наталью Бернацкую (Севостьянову), находящуюся под следствием НАБУ, подозревают в плагиате диссертации и законности получения степени доктора юридических наук

Экс-заместительницу министра юстиции Наталью Бернацкую, которая до сих пор находится под следствием НАБУ и САП как подозреваемая в уголовном производстве №52017000000000361 (дело «Золотого мандарина ойл»), также подозревают в плагиате диссертации, которую она якобы защитила в 2018 году, и законности получения степени доктора юридических наук.

Как стало известно журналистам, группа юристов намерена обратиться в Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования с требованием проверить диссертацию Натальи Бернацкой (Севостьяновой) на тему «Проблемы правового регулирования социального

обеспечения публичной службы в Украине», которую она якобы защитила в 2018 году (когда ей было всего 32 года) в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко. Кроме того, проверить сам факт защиты диссертации и получения степени доктора юридических наук.

Напомним, в начале апреля СМИ сообщали, НАБУ и САП продолжают следствие в отношении ряда бывших чиновников, которые подозреваются в организации завладения более 54 млн. грн государственных средств и готовят новые подозрения в этом деле бывшей первой заместительнице министра юстиции Наталье Бернацкой (в девичестве – Севостьянова) и экс-представителю пятого президента Украины Петра Порошенко Борису Бабину.

Как напоминает «Украинская правда», в январе 2020 года стало известно, что Офис генпрокурора подписал подозрения для экс-нардепа из Народного фронта Георгия Логвинского и бывшей первой заместительницы министра юстиции Натальи Бернацкой. Им инкриминируют якобы кражу из госбюджета 54 миллионов гривен.



Средства якобы выводились через компанию «Золотой мандарин ойл», которую якобы связывают с бывшим нардепом Георгием Логвинским.



В 2015 году правительственный уполномоченный по делам ЕСПЧ (в тот момент должность занимал Бабин) якобы получил от «Золотой мандарин ойл» предложение мирно урегулировать спор между этой компанией и «Киевэнерго». Связанная с Логвинским фирма обратилась в ЕСПЧ из-за якобы долга на более 38 миллионов гривен. «Золотой мандарин» якобы предложил мирное урегулирование, и Бабин, по данным следствия, якобы на него согласился.



Следствие считает, что правительственный уполномоченный, якобы действуя по предварительному сговору с должностными лицами Министерства юстиции Украины, представителями юридических лиц частного права, достоверно зная о размере реальной задолженности ПАО «Киевэнерго» перед ООО «Золотой мандарин ойл» вопреки интересам службы единолично от имени правительства пообещал выплатить частной фирме долг.



В связи с якобы «мирным урегулированием спора» ЕСПЧ снял дело с рассмотрения и обязал Украину заплатить «Золотому мандарину». После этого компания якобы получила более 54 миллионов гривен.



В Минюсте утверждают, что законно выплатили деньги по решению Европейского суда по правам человека.



В свою очередь «Золотой мандарин» якобы использовал деньги не для погашения своей 700-миллионной задолженности перед Родовид Банком и не для своей хозяйственной деятельности, а якобы перевел на счета связанных физических лиц и, вероятно, фиктивных фирм.



Как сообщали СМИ, в начале ноября 2017 года экс-заместительница министра юстиции Наталья Севостьянова якобы вышла замуж за юриста Руслана Бернацкого, который является основателем и владельцем международной юридической компании «Integrites», которая еще до марта 2022 года работала в Москве и по неофициальной информации якобы еще продолжает.



Руслан Бернацкий якобы является давним знакомым и партнером Андрея Портнова. Говорят, что именно Портнов и познакомил Бернацкого с Севостьяновой. Во времена президентства Януковича Портнов занимал должность заместителя главы Администрации президента Украины и руководителя Главного управления по вопросам судебной реформы и судоустройства.



Наталья Бернацкая также работала секретарем Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в 2018-2019 гг.

В 2023 году СМИ писали об очередном скандале, связанном с бывшей чиновницей, которую трудоустроили в наблюдательный совет «Укрпошты», но через несколько месяцев исключили из набсовета после ряда скандалов.

Несколько лет назад журналисты проекта «Слідство.Інфо» рассказали о блестящей карьере чиновницы Севостьяновой-Бернацкой и исследовали не менее блестящую её электронную декларацию. Например, несмотря на низкие доходы в 2014 году Севостьяновой удалось приобрести два люксовых внедорожника Лексус RX350 и Порше Cayenne. Говорит, что родители всю жизнь собирали деньги и купили авто для себя.

