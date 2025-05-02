Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Наталью Бернацкую (Севостьянову), находящуюся под следствием НАБУ, подозревают в плагиате диссертации и законности получения степени доктора юридических наук

Наталью Бернацкую (Севостьянову), находящуюся под следствием НАБУ, подозревают в плагиате диссертации и законности получения степени доктора юридических наук

Автор: «Фраза»
02.05.25 14:15
112
Наталью Бернацкую (Севостьянову), находящуюся под следствием НАБУ, подозревают в плагиате диссертации и законности получения степени доктора юридических наук

Экс-заместительницу министра юстиции Наталью Бернацкую, которая до сих пор находится под следствием НАБУ и САП как подозреваемая в уголовном производстве №52017000000000361 (дело «Золотого мандарина ойл»), также подозревают в плагиате диссертации, которую она якобы защитила в 2018 году, и законности получения степени доктора юридических наук.

Как стало известно журналистам, группа юристов намерена обратиться в Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования с требованием проверить диссертацию Натальи Бернацкой (Севостьяновой) на тему «Проблемы правового регулирования социального

обеспечения публичной службы в Украине», которую она якобы защитила в 2018 году (когда ей было всего 32 года) в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко. Кроме того, проверить сам факт защиты диссертации и получения степени доктора юридических наук.

Напомним, в начале апреля СМИ сообщали,  НАБУ и САП продолжают следствие в отношении ряда бывших чиновников, которые подозреваются  в организации завладения более 54 млн. грн государственных средств и готовят новые подозрения в этом деле бывшей первой заместительнице министра юстиции Наталье Бернацкой (в девичестве – Севостьянова) и экс-представителю пятого президента Украины Петра Порошенко Борису Бабину.

Как напоминает «Украинская правда», в январе 2020 года стало известно, что Офис генпрокурора подписал подозрения для экс-нардепа из Народного фронта Георгия Логвинского и бывшей первой заместительницы министра юстиции Натальи Бернацкой. Им инкриминируют якобы кражу из госбюджета 54 миллионов гривен.


Средства якобы выводились через компанию «Золотой мандарин ойл», которую якобы связывают с бывшим нардепом Георгием Логвинским.

В 2015 году правительственный уполномоченный по делам ЕСПЧ (в тот момент должность занимал Бабин) якобы получил от «Золотой мандарин ойл» предложение мирно урегулировать спор между этой компанией и «Киевэнерго». Связанная с Логвинским фирма обратилась в ЕСПЧ из-за якобы долга на более 38 миллионов гривен. «Золотой мандарин» якобы предложил мирное урегулирование, и Бабин, по данным следствия, якобы на него согласился.

Следствие считает, что правительственный уполномоченный, якобы действуя по предварительному сговору с должностными лицами Министерства юстиции Украины, представителями юридических лиц частного права, достоверно зная о размере реальной задолженности ПАО «Киевэнерго» перед ООО «Золотой мандарин ойл» вопреки интересам службы единолично от имени правительства пообещал выплатить частной фирме долг.

В связи с якобы «мирным урегулированием спора» ЕСПЧ снял дело с рассмотрения и обязал Украину заплатить «Золотому мандарину». После этого компания якобы получила более 54 миллионов гривен.

В Минюсте утверждают, что законно выплатили деньги по решению Европейского суда по правам человека.

В свою очередь «Золотой мандарин» якобы использовал деньги не для погашения своей 700-миллионной задолженности перед Родовид Банком и не для своей хозяйственной деятельности, а якобы перевел на счета связанных физических лиц и, вероятно, фиктивных фирм.

Как сообщали СМИ, в начале ноября 2017 года экс-заместительница министра юстиции Наталья Севостьянова якобы вышла замуж за юриста Руслана Бернацкого, который является основателем и владельцем международной юридической компании «Integrites», которая еще до марта 2022 года работала в Москве и по неофициальной информации якобы еще продолжает.

Руслан Бернацкий якобы является давним знакомым и партнером Андрея Портнова. Говорят, что именно Портнов и познакомил Бернацкого с Севостьяновой. Во времена президентства Януковича Портнов занимал должность заместителя главы Администрации президента Украины и руководителя Главного управления по вопросам судебной реформы и судоустройства.

Наталья Бернацкая также работала секретарем Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в 2018-2019 гг.

В 2023 году СМИ писали об очередном скандале, связанном с бывшей чиновницей, которую трудоустроили в наблюдательный совет «Укрпошты», но через несколько месяцев исключили из набсовета после ряда скандалов.

Несколько лет назад журналисты проекта «Слідство.Інфо» рассказали о блестящей карьере чиновницы Севостьяновой-Бернацкой и исследовали не менее блестящую её электронную декларацию. Например, несмотря на низкие доходы в 2014 году Севостьяновой удалось приобрести два люксовых внедорожника Лексус RX350 и Порше Cayenne. Говорит, что родители всю жизнь собирали деньги и купили авто для себя.
 

Тэги: Наталья Бернацкая, Наталья Севостьянова

Комментарии

Статьи

01.05.25 15:50

Как штурмовик стал оператором БПЛА: история Веталя

Автор: Антон Филатов

Дайджест

Будущее человечества на непонятном языке описал ChatGPT
28.04.25 10:23

Будущее человечества на непонятном языке описал ChatGPT

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
02.05.25 15:08

На популярном курорте бушует сибирская язва – есть первый погибший

02.05.25 15:04

В ближайшие выходные украинцев ждет погода с нюансами

02.05.25 14:49

Жертвами войны в Украине стали сотни деятелей культуры и сотрудников СМИ

02.05.25 14:42

России потребуются столетия и десятки миллионов жертв для полного захвата Украины, — Forbes

02.05.25 14:08

Советская автоматическая межпланетная станция «Космос-482» может рухнуть на Землю

02.05.25 13:55

США больше не могут делать вид, что Путин готов к миру, — Bloomberg

02.05.25 13:18

В Украине родители смогут работать дома во время дистанционного обучения детей

02.05.25 13:02

Вэнс рассказал, что будет с Маском

02.05.25 12:47

Александр Усик подтвердил, что завершает карьеру

02.05.25 14:42

России потребуются столетия и десятки миллионов жертв для полного захвата Украины, — Forbes

02.05.25 13:55

США больше не могут делать вид, что Путин готов к миру, — Bloomberg

02.05.25 12:47

Александр Усик подтвердил, что завершает карьеру

02.05.25 11:31

СМИ узнали об изменении планов Путина в войне

02.05.25 09:59

Госдеп США объявил об изменении подхода к переговорам с Россией и Украиной

01.05.25 14:34

Россияне готовятся к форсированию Днепра

01.05.25 13:51

Трампа удалось убедить, что Путин его «водит за нос», — Politico

01.05.25 11:10

Стали известны важные детали соглашения о недрах

01.05.25 10:25

Следующие несколько дней будут решающими для мира в Украине, — Госдеп

01.05.25 09:22

Украина и США подписали соглашение о недрах

28.04.25 07:32

Американцы обнаружили в организме человека… зомби-клетки

25.04.25 16:06

Испанский медик назвал продукты от тахикардии

25.04.25 16:52

Объявлена новая дата реванша Усик — Дюбуа

29.04.25 08:18

Вэнс заявил, что ситуация в Украине может перерасти в ядерную войну

28.04.25 09:50

Ради мира Зеленский готов «отказаться от Крыма», — Трамп

25.04.25 15:38

Британия не отправит войска в Украину, но поможет ВСУ другим путем, — The Times

28.04.25 14:28

Путин объявил «майское перемирие»

28.04.25 10:55

Украина экстренно закупит миллиард кубометров газа

28.04.25 16:18

Правило трех минут: австралийцы дали дельный совет пожилым людям

28.04.25 11:04

В Симферополе произошло кровавое ДТП

Фото и Видео
В Индии сгорел отель с людьми – появилось видео
В Индии сгорел отель с людьми – появилось видео
В Индии сгорел отель с людьми – появилось видео
В Индии сгорел отель с людьми – появилось видео
Под Москвой взорвали видного российского генерала Ярослава Москалика
Под Москвой взорвали видного российского генерала Ярослава Москалика
В Таиланде полицейский самолет упал в море – появилось видео
В Таиланде полицейский самолет упал в море – появилось видео
В сети показали предполагаемого сына Путина
В сети показали предполагаемого сына Путина
Гроб с телом Франциска выставили для прощания в Ватикане
Гроб с телом Франциска выставили для прощания в Ватикане
Появилось видео эпичной драки в парламенте Армении
Появилось видео эпичной драки в парламенте Армении
В Храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь
В Храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь
В Иерусалиме Благодатный огонь в храме Гроба Господня встретят 9 тысяч человек
В Иерусалиме Благодатный огонь в храме Гроба Господня встретят 9 тысяч человек
По Диснейленду в США… разгуливал голый мужчина
По Диснейленду в США… разгуливал голый мужчина
Зеленский объяснил, к чему Кремль готовит россиян
Зеленский объяснил, к чему Кремль готовит россиян
fraza.com
Новости блогосферы
30.12.24 20:35

Война скоро не закончится
05.06.24 17:24

О пользе блэкаутов
02.05.24 21:19

Война в Украине: ВПК и промышленность сторон
25.02.24 19:26

Когда закончится война и что делать?

Опрос

Чего вы ждете от 2025 года?

посмотреть результаты
© 2025 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди