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Новости > Жертвами войны в Украине стали сотни деятелей культуры и сотрудников СМИ

Жертвами войны в Украине стали сотни деятелей культуры и сотрудников СМИ

Агата Кловская
02.05.25 14:49
88
Жертвами войны в Украине стали сотни деятелей культуры и сотрудников СМИ

Война в Украине продолжается. Ее жертвами, среди прочих, становятся деятели культуры и сотрудники СМИ.

Актуальные данные приводит министерство культуры и стратегических коммуникаций.

Сообщается, что на сегодняшний день война уже унесла жизни 201 деятеля культуры и 103 украинских и иностранных медийщиков.

Указывается и на то, что систематические преступления против журналистов и медиа, совершенные Россией, представляют серьезную угрозу для свободы слова и информационной безопасности, подрывают демократические ценности и права человека.

Ранее Рубио сделал скандальное заявление по поводу границ Украины.

Тэги: общество, война, культура, новости Украины

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