Жертвами войны в Украине стали сотни деятелей культуры и сотрудников СМИ

Война в Украине продолжается. Ее жертвами, среди прочих, становятся деятели культуры и сотрудники СМИ.

Актуальные данные приводит министерство культуры и стратегических коммуникаций.

Сообщается, что на сегодняшний день война уже унесла жизни 201 деятеля культуры и 103 украинских и иностранных медийщиков.

Указывается и на то, что систематические преступления против журналистов и медиа, совершенные Россией, представляют серьезную угрозу для свободы слова и информационной безопасности, подрывают демократические ценности и права человека.

Ранее Рубио сделал скандальное заявление по поводу границ Украины.