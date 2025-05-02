Вэнс рассказал, что будет с Маском

Вице-президент США Джей Ди Вэнс развеял слухи вокруг главы департамента государственной эффективности (DOGE) Илона Маска, которого, якобы, хотят снять с должности. Рассказал, что ждет миллиардера.

Политик сказал: «Он пришел и сказал, что будет работать над этим проектом в течение шести месяцев. И, кстати, он не собирается исчезать. Его роль останется неизменной. Просто он не будет проводить в Вашингтоне каждый день, поскольку у него есть другие обязанности».

Чиновник добавил, что страна не сможет объективно оценить работу DOGE, пока не наступит 2026-й год.

Впрочем, уверяется, что американскому правительству все же удалось сократить излишние траты в своей работе и защитить интересы налогоплательщиков.

Ранее Трамп неожиданно высказался по поводу Маска.