Потребление электричества в Украине снижается второй день кряду

В пятницу, 2 мая, в Украине вновь снизилось потребление электричества. Происходит это уже второй день кряду.

Об этом информирует «Укрэнерго».

Сообщается, что сегодняшнее утро уровень потребления электроэнергии был на 3% меньше, чем в это же время предыдущего дня, в четверг, 1 мая.

Указывается, что суточный максимум потребления вчера был зафиксирован на том же уровне, что и 30 апреля.

Добавляется, что отечественная энергосистема продолжает восстанавливаться после российских массированных атак и на энергообъектах продолжаются ремонтные работы.

Украинцев просят пользоваться мощными приборами в период самой активной работы солнечных электростанций с 10-00 до 16-00.

Ранее синоптики предупредили, что украинцев вновь ждут заморозки.