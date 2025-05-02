Потребление электричества в Украине снижается второй день кряду

В пятницу, 2 мая, в Украине вновь снизилось потребление электричества. Происходит это уже второй день кряду.
Об этом информирует «Укрэнерго».
Сообщается, что сегодняшнее утро уровень потребления электроэнергии был на 3% меньше, чем в это же время предыдущего дня, в четверг, 1 мая.
Указывается, что суточный максимум потребления вчера был зафиксирован на том же уровне, что и 30 апреля.
Добавляется, что отечественная энергосистема продолжает восстанавливаться после российских массированных атак и на энергообъектах продолжаются ремонтные работы.
Украинцев просят пользоваться мощными приборами в период самой активной работы солнечных электростанций с 10-00 до 16-00.
Ранее синоптики предупредили, что украинцев вновь ждут заморозки.