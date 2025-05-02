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Новости > В Украине родители смогут работать дома во время дистанционного обучения детей

В Украине родители смогут работать дома во время дистанционного обучения детей

Агата Кловская
02.05.25 13:18
121
В Украине родители смогут работать дома во время дистанционного обучения детей

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет перевод родителей на дистанционную или надомную работу, если их дети учатся дистанционно в школе. Об этом сообщает Telegram-канал Верховной Рады.

Таким образом, урегулирована ситуация, при которой возникали трудности у родителей, дети которых учатся очно-дистанционно, а они сами вынуждены работать не дома.

Данный закон предусматривает, что родители ребенка в возрасте до 14 лет, который учится дистанционно, смогут перейти на надомную или дистанционную работу по согласованию с работодателем.

Закон дополнил Кодекс законов о труде Украины нормой о возможности (по согласованию с работодателем) перевода одного из родителей на надомную или дистанционную форму работы в случае обучения ребенка в возрасте до 14 лет дистанционно.

Также определено, что надомные и дистанционные работники могут направляться в служебные командировки, если это предусмотрено их трудовым договором.

Напомним, украинским школьникам разрешили иногда «прогуливать» уроки.

Тэги: общество, родители, работа, новости Украины, дистанционное обучение

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