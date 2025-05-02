СМИ узнали об изменении планов Путина в войне

Российский диктатор Владимир Путин с большой вероятностью скорректировал свои планы относительно войны в Украине, но его стратегия по полному захвату страны остается актуальной. Об этом накануне сообщил телеканал CNN со ссылкой на данные разведки.

«Новые разведывательные данные, с которыми ознакомились американские и западные официальные лица, свидетельствуют о том, что „президент“ России Владимир Путин, возможно, сместил свое непосредственное внимание в войне в Украине на краткосрочные цели — укрепить свою власть на территории, которую захватили его войска, и стимулировать экономику своей страны, испытывающей трудности, сообщили CNN несколько человек, знакомых с этим вопросом», — говорится в статье.

Утверждается, что это является эволюцией недавних оценок американской и западной разведок, которые свидетельствуют о том, что Путин считал, что состояние войны было в его пользу, что у него был импульс, а также людские ресурсы, чтобы поддерживать более длительную борьбу против Украины и захватить всю ее территорию.

Журналисты считают, что эти изменения в подходах Путина могут сыграть на руку президенту США Дональду Трампу, который надеется на достижение мирного соглашения.

«Все это зависит от того, что США готовы предложить Путину, чтобы он мог не просто заявить о победе внутри страны, а почувствовал, что достиг чего-то, стоящего значительной паузы, после которой в какой-то момент позже он, возможно, вернется к боевым действиям», — отметил один из чиновников.

Однако высокопоставленные американские чиновники в разведке по-прежнему скептически относятся к Путину и его неоднократным заявлениям на текущих переговорах о том, что он хочет мирного соглашения. Также распространено мнение, что даже если Россия согласится на версию соглашения на столе, она может попытаться возобновить войну и попытаться захватить больше Украины в долгосрочной перспективе.

Напомним, у Лаврова придумали циничное оправдание захвату украинских областей.