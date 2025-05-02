Рубио сделал скандальное заявление по поводу границ Украины

Государственный секретарь США Марко Рубио сделал скандальное заявление. Оно касается границ Украины.

Чиновник считает: «Украина не сможет сдвинуть Россию туда, где она была в 2014-м году».

Он добавил, что администрация президента Дональда Трампа не оставляет попыток добиться урегулирования ситуации в нашей стране.

Но, в то же время, говорится, что «позиции Москвы и Киева пока слишком далеки».

Подчеркивается: «Принимать решение относительно того, куда двигаться дальше, будет президент США».

Ранее Вэнс сделал новое заявление по поводу мира в Украине.