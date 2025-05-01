Армию США оснастят дальнобойными ракетами

США продолжают вооружаться. Глава Пентагона Пит Хегсет сообщил о больших планах.

Чиновник приказал провести реформу системы закупок и преобразования армии страны, в рамках которой предполагается оснастить войска дальнобойными ракетами к 2027-му году.

В официальном сообщении сказано: «Чтобы ускорить создание потенциала, обеспечивающего победу в войне, министру армии Дэниелу Дрисколлу поручено поставить на вооружение ракеты большой дальности, способные поражать движущиеся наземные и морские цели к 2027-му году».

Среди других целей называется необходимость поставки к 2026-му году в каждую дивизию беспилотных систем и средств поражения наземных и воздушных объектов, внедрения системы управления войсками на основе искусственного интеллекта к 2027-му году и модернизации промышленной базы для производства достаточных запасов боеприпасов к 2028-му году.

Кроме этого было поручено прекратить закупки устаревших систем, отменить или сократить неэффективные или избыточные программы, оптимизировать запасы армии в соответствии со стратегическими потребностями и отказаться от расточительных контрактов.

Информируется также, что в сфере реструктуризации армии одним из приоритетов называется стратегическая перегруппировка сил для оптимизации сдерживания и быстрого развертывания в целях защиты территории США и сдерживания Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.

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