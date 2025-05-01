Британцы рассказали, как иммунитет влияет на психическое здоровье

Эксперты из Бристольского университета в Великобритании поведали о том, как иммунитет влияет на психическое здоровье. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что депрессия, шизофрения и другие расстройства могут быть связаны не только с нарушениями в мозге, но и с активностью иммунной системы.

В ходе опыта ученые оценили 735 иммунных белков у пациентов с семью нейропсихиатрическими расстройствами, включая депрессию, шизофрению, болезнь Альцгеймера и биполярное расстройство.

Сказано также, что с помощью метода менделевской рандомизации специалисты выявили 29 иммунных белков, потенциально влияющих на развитие этих заболеваний.

Добавляется при этом, что 20 из них уже используются как мишени для лекарств против других болезней – это открывает путь для быстрой разработки новых терапий.

Информируется, что воспалительные процессы в организме могут играть ключевую роль в психических расстройствах, что меняет подход к лечению: теперь врачи могут рассматривать не только мозг, но и общесистемные иммунные нарушения.

Ожидается, что данное открытие может привести к прорыву в лечении психических расстройств, предлагая новые подходы там, где традиционная терапия бессильна.

Ранее канадцы дали простой совет, как «укрепить» мозг.