Синоптики предупредили, что украинцев вновь ждут заморозки

Синоптики поведали, какая погода ждет украинцев. Появился прогноз Гидрометцентра.

В нем сказано о том, что в пятницу, 2 мая, в нашей стране будет преимущественно сухо, только на крайнем востоке страны и в Крыму ночью местами небольшой дождь. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Ночью 1-6 тепла, в северных, большинстве западных и центральных областей на поверхности почвы заморозки от минус 5 до 0, на юге 5-10 тепла. Днем плюс 11-16, на западе и юго-западе 16-21 тепла.

В Киеве завтра будет без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Ночью 3-5 тепла, днем плюс 14-16.

При этом информируется, что ночью в субботу, 3 мая, северо-западе Украины, а днем в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях пройдет кратковременный дождь, местами гроза. На остальной территории без осадков. Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с, днем в Карпатах и на северо-востоке страны местами порывы 15-20 м/с.

Ночью в восточных, северо-восточных и Днепропетровской областях 1-6 тепла, на поверхности почвы заморозки от минус 5 до 0. Днем 15-24, на побережье морей плюс 13-18.

В украинской столице послезавтра ночью будет сухо, днем ожидается кратковременный дождь, ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с. Ночью 6-8 тепла, днем плюс 20-22.

Ранее синоптики рассказали украинцам, какой будет погода в первые дни мая.