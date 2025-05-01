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Новости > Трампа удалось убедить, что Путин его «водит за нос», — Politico

Трампа удалось убедить, что Путин его «водит за нос», — Politico

Александр Панько
01.05.25 13:51
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Трампа удалось убедить, что Путин его «водит за нос», — Politico

Похороны папы Франциска в Риме собрали мировых лидеров и стали редким поводом для осторожного оптимизма относительно будущего мирных переговоров по Украине. Но путь вперед, похоже, будет крайне сложным, сообщает Politico.

Важным моментом стало короткое общение Дональда Трампа с Владимиром Зеленским на полях церемонии — их первая встреча с момента неудачного разговора в Овальном кабинете. Этот разговор, по мнению европейских союзников Украины, ознаменовал сдвиг в настроениях.

Кир Стармер и Эмманюэль Макрон в течение нескольких месяцев пытались убедить Трампа ослабить давление на Зеленского и сосредоточиться на главе Кремля Владимире Путине, утверждая, что последний «водит его за нос».

Публичное недовольство Путиным со стороны Трампа стало предметом негласного одобрения среди дипломатов в Лондоне и Париже.

Глава британского МИД Дэвид Ламми сообщил, что в этом году говорил с госсекретарем США Марко Рубио уже 13 раз. Стармер и Трамп — почти так же часто. За кулисами ключевыми фигурами в британской команде стали советник по нацбезопасности Джонатан Пауэлл и министр обороны Джон Гили, при поддержке американского посла Марка Бернетта.

СМИ предупреждает, что такие изменения могут показаться дипломатическим успехом для Великобритании и Франции, но он крайне хрупок. История подхода США к переговорам показывает, насколько бессильными могут быть попытки Европы.

Путин пока не дал конкретного ответа на инициативы со стороны Украины и США. Его объявление о трехдневном перемирии до 9 мая вызвало недоверие в Киеве и среди западных союзников. В тот же день в знак солидарности с Украиной во Львове может состояться встреча глав МИД ЕС, возможно, с участием Дэвида Ламми.

Трамп все больше раздражен тем, что не может добиться соглашения в обещанные «первые 100 дней президентства», считает издание.

Напомним, Дональд Трамп заявил, что Россия не будет пытаться «захватить всю Украину», поскольку хозяин Кремля Владимир Путин уважает его, «как американского коллегу».

Тэги: Владимир Путин, Дональд Трамп

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