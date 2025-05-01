ЕС готовит «план Б» по санкциям против России, если США выйдут из переговоров

Европейский Союз готовит «план Б» по сохранению экономических санкций против России, если США откажутся от мирных переговоров по Украине и пойдут на сближение с Москвой. Об этом заявила высокий представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас, сообщает The Guardian.

«Мы видим признаки того, что они размышляют о том, стоит ли им (США) покинуть Украину и не пытаться договориться с россиянами, потому что это трудно», — сказала Каллас.

По ее словам, существует «план Б» по сохранению экономического давления на Россию, если Венгрия заблокирует отмену экономических санкций ЕС в июле. Каллас подчеркнула, что Брюссель по-прежнему нацелен на сохранение единства всех стран-членов ЕС.

«Также есть „план Б“, но мы должны работать над „планом А“. Потому, что иначе вы сосредоточитесь на „плане Б“, и тогда это произойдет», — добавила она.

Напомним, Госдеп США пригрозил выйти из переговоров по войне в Украине.