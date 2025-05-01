В iPhone появится искусственный интеллект Gemini

Компании Google и Apple обсуждают вопрос внедрения передовой модели искусственного интеллекта Gemini в операционную систему iPhone. Ожидается, что это существенно расширит возможности голосового помощника Siri, позволяя ему обрабатывать более сложные запросы пользователей, пишет издание The Verge.

В частности, сообщается о том, что генеральный директор Google Сундар Пичаи подтвердил, что компании близки к достижению договоренности об интеграции Gemini в iPhone.

По его словам, цель данного сотрудничества заключается в том, чтобы использовать мощные аналитические способности искусственного интеллекта Google для улучшения функциональности Siri, особенно при работе с комплексными задачами, выходящими за рамки текущих возможностей.

Стоит добавить, что сегодня искусственный интеллект Apple Intelligence от Apple интегрирована с чат-ботом OpenAI. Apple Intelligence перенаправляет ChatGPT запросы, которые не может обработать самостоятельно.

При этом Сундар Пичаи сказал, что лично обсуждал детали потенциального партнерства с главой Apple Тимом Куком, который проявлял интерес к разработке и планам развития Gemini. Он ранее подтвердил намерение Apple добавить в Apple Intelligence дополнительные сторонние ИИ-модели в течение 2025-го года.

Инсайдеры уверяют, что сделка конкретно по Gemini, как предполагается, может быть завершена ближе к концу года.

Резюмируется, что если соглашение будет достигнуто, Gemini станет второй крупной сторонней ИИ-системой, интегрированной в экосистему Apple, наряду с OpenAI.

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