Названы продукты, которые не следует есть на завтрак

Российский спортивный врач Александр Олмос назвал продукты, которые не следует есть на завтрак. Среди них – белый хлеб и сладкие хлопья.
Медик говорит: «Подобный завтрак очень быстро поднимет уровень сахара в крови, хотя через несколько часов он вызовет резкий спад энергии, что приведет к неконтролируемому желанию что-то съесть».
Указывается, что такие продукты также не содержат необходимых питательных веществ.
Специалист советует не добавлять в утренний кофе рафинированный сахар и другие вредные добавки.
Сообщается, что на завтрак лучше съесть цельные фрукты, так как клетчатка способствует более постепенному поступлению в кровь природных сахаров.
Ранее ученые обнаружили еще одну важную пользу кофе.