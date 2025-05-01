Названы продукты, которые не следует есть на завтрак

Российский спортивный врач Александр Олмос назвал продукты, которые не следует есть на завтрак. Среди них – белый хлеб и сладкие хлопья.

Медик говорит: «Подобный завтрак очень быстро поднимет уровень сахара в крови, хотя через несколько часов он вызовет резкий спад энергии, что приведет к неконтролируемому желанию что-то съесть».

Указывается, что такие продукты также не содержат необходимых питательных веществ.

Специалист советует не добавлять в утренний кофе рафинированный сахар и другие вредные добавки.

Сообщается, что на завтрак лучше съесть цельные фрукты, так как клетчатка способствует более постепенному поступлению в кровь природных сахаров.

Ранее ученые обнаружили еще одну важную пользу кофе.