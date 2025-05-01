Ученые обнаружили еще одну важную пользу кофе

Эксперты из Амстердамского института общественного здоровья в Нидерландах выявили еще одну пользу кофе. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что регулярное употребление этого напитка снижает риск возрастного ослабления организма.

Во время своего опыта ученые следили за состоянием здоровья 1 160 людей в возрасте старше 55 лет.

Специалисты уделяли пристальное внимание пяти признакам старения: непреднамеренному снижению веса, потере мышечной силы, хронической усталости, замедленной походке и сниженной физической активности.

В итоге оказалось, что у тех, кто ежедневно выпивал четыре и более чашек кофе, вероятность появления нежелательных возрастных изменений была значительно ниже, чем у подопытных, редко потребляющих этот напиток или полностью исключивших его из рациона.

Исследователи связывают защитный эффект кофе с высоким содержанием полифенолов и других антиоксидантов, которые уменьшают воспаления и окислительный стресс – процессы, ускоряющие старение.

Добавляется, что кофеин способствует поддержанию метаболизма, мышечной массы и уровня энергии.

Подчеркивается, что наибольший эффект достигается при умеренном потреблении. Так, в день достаточно выпивать от трех до пяти чашек кофе, что соответствует примерно 400 мг кофеина.

Кроме этого, важно учитывать индивидуальные особенности организма и возможные противопоказания.

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