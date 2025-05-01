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Новости > В Минфине США прокомментировали соглашение с Киевом

В Минфине США прокомментировали соглашение с Киевом

Александр Панько
01.05.25 12:27
145
В Минфине США прокомментировали соглашение с Киевом

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон и Киев подписали «историческое соглашение об экономическом партнерстве» для создания инвестиционного фонда восстановления Украины. Об этом Бессент написал на своей странице в соцсети X.

Чиновник отметил, что это стало возможным «благодаря неустанным усилиям президента Дональда Трампа по достижению длительного мира».

Соглашение «станет реализацией американских талантов, улучшит украинский инвестиционный климат и ускорит экономическое возрождение Украины».

Бессент подчеркнул, что соглашение «сигнализирует российскому руководству, что администрация президента Трампа предана мирному процессу, сосредоточенному на свободной, суверенной Украине, которая будет процветать долгое время».

Также министр экономики США отметил, что экономическая безопасность является залогом национальной безопасности, а его ведомство отныне будет тесно работать с украинским правительством над созданием фонда. Он также призвал «немедленно остановить жестокую и бессмысленную войну и прекратить убийства».

Напомним, Украина и США подписали соглашение о недрах.

Тэги: США, Украина, соглашение

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