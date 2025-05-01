Трамп впервые согласился продать оружие Украине, — СМИ

Президент США Дональд Трамп впервые с начала своего второго срока согласился продать Украине оружие на сумму от 50 млн долларов. Об этом сообщает украинская англоязычная газета Kyiv Post со ссылкой на свои источники в дипломатических кругах.

Администрация Трампа 30 апреля якобы проинформировала Конгресс о намерениях одобрить экспорт товаров военного назначения Украине через механизм прямых коммерческих продаж (direct commercial sales) на 50 млн долларов или более, говорится в публикации СМИ. Сообщение подали по закону о контроле экспорта вооружений.

Речь идет о продаже товаров военного назначения, в частности технических данных, и некоторых услуг, что является первым таким шагом со стороны Трампа после его возвращения в Белый дом.

За период с 2015 по 2023 год США без громких объявлений таким образом одобрили экспорт Украине товаров и услуг на 1,6 млрд долларов.

«Все решения по механизму прямых коммерческих продаж „тихие“ — их не анонсируют публично... Новость в том, что продажа оружия продолжается, хотя до сих пор все указывало на то, что Трамп совсем отрежет Украину от поставок», — сказал представитель исследовательской группы Tochnyi Колби Бадвор в комментарии изданию.

Напомним, Украина и США подписали соглашение о недрах.