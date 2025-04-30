В Киеве мошенник «продавал» должности в ГУР

Правоохранители задержали жителя Киева, который гарантировал мужчине, что устроит его в Главное управление разведки Министерства обороны Украины за $5 тыс. Об этом сообщило Главное управление Национальной полиции Украины.

«Как выяснилось, злоумышленник пообещал поспособствовать „зачислению“ мужчины в штат одного из военных подразделений Главного управления разведки Министерства обороны Украины для получения служебного удостоверения, которое позволит владельцу беспрепятственно проезжать блокпосты, передвигаться по городу и избежать контроля со стороны ТЦК», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для «оформления» злоумышленник приказал передать ему пакет документов. За такую услугу потребовал получить $5 тыс.

Чтобы подтвердить «клиенту» свои возможности фигурант продемонстрировал собственные документы, которые визуально напоминали удостоверение ведомства. Однако, на самом деле отношения к разведывательному органу Минобороны злоумышленник не имел и никакого удостоверения там не получал.

Следователи полиции уже объявили ему подозрение по злоупотреблению влиянием по ч. 2 ст. 369-2 УКУ. В настоящее время продолжается следствие.

Напомним, в центре Киева продавали фальшивые биткоины.