Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц сделал заявление по поводу помощи Украине. Его слова цитирует издание New York Post.

Он сказал: «Мы дали понять, что помощь Украине в будущем должна осуществляться под руководством Европы».

Чиновник добавил: «США с долгом в 33 триллиона долларов буквально больше не могут себе позволить субсидировать европейскую безопасность».

В то же время, отмечается, что такие страны как Норвегия и Финляндия, нацелились на увеличение расходов на оборону, в то время как Испания, Канада и Италия «тратят на нее прискорбно недостаточно».

Резюмируется: «Мы продолжим требовать, чтобы наши союзники платили свою долю».

Ранее Уолтц обвинил Украину в коррупции.