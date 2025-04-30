Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц сделал заявление по поводу помощи Украине. Его слова цитирует издание New York Post.
Он сказал: «Мы дали понять, что помощь Украине в будущем должна осуществляться под руководством Европы».
Чиновник добавил: «США с долгом в 33 триллиона долларов буквально больше не могут себе позволить субсидировать европейскую безопасность».
В то же время, отмечается, что такие страны как Норвегия и Финляндия, нацелились на увеличение расходов на оборону, в то время как Испания, Канада и Италия «тратят на нее прискорбно недостаточно».
Резюмируется: «Мы продолжим требовать, чтобы наши союзники платили свою долю».
Ранее Уолтц обвинил Украину в коррупции.