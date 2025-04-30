Спецпосланник Трампа назвал абсурдом «перемирие» Путина

Специальный представитель президента США Кит Келлог раскритиковал объявленное российским диктатором Владимиром Путиным предложение «трехдневного перемирия», заявив, что Штаты заинтересованы в долгосрочном прекращении огня. Об этом он сказал в эфире Fox News.

Комментируя прогресс по «мирным переговорам» в последние дни, Келлог сказал, что США «в довольно неплохом положении, когда речь идет об украинцах».

«А трехдневное перемирие — это абсурд», — отметил он, реагируя на предложенное Путиным прекращение огня 8-10 мая.

По словам Келлога, президент США выступает за всеобъемлющее прекращение огня «на море, в воздухе, на суше, относительно инфраструктуры» минимум на 30 дней, «а потом мы можем его продлить».

«И если взять во внимание все, с чем готовы работать украинцы, то все зависит от россиян, от Путина. То есть у нас одна сторона согласилась, теперь нужно поговорить с другой стороной. И я думаю, что мы близки к этому», — считает Келлог.

Напомним, в Кремле отказались от прекращения огня в Украине на 30 дней.