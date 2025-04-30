Зеленский призвал страны Триморья к сотрудничеству

Президент Владимир Зеленский после вчерашнего масштабного энергетического кризиса в Испании и Португалии призвал государства региона Триморья к углублению сотрудничества в сфере безопасности. Украина предложила три ключевых направления для совместных действий. Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

«Мы все увидели, что произошло с нашими друзьями в Испании и Португалии — серьезный энергетический кризис. Обе страны были на грани блэкаута. К счастью, им удалось восстановить большую часть электроснабжения. Но сам факт того, что такой масштабный сбой может произойти, — это вызов. Вызов, на который мы должны ответить. И ответить вместе», — отметил Зеленский в своем выступлении на саммите Триморья.

По его словам, война научила Украину не только тому, как восстанавливаться после российских ракет и бомб, но и как противостоять кибератакам и другим угрозам. Она обладает уникальными знаниями и опытом и готова ими делиться с партнерами в тесном сотрудничестве.

«Нам нужно большее сотрудничество в сфере безопасности. Украина предлагает осуществлять его в формате Триморья», — отметил Зеленский.

Напомним, Россия начала открыто угрожать Эстонии.