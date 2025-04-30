Трамп захотел стать новым… Папой Римским

Президент США Дональд Трамп встретился с журналистами в Белом доме. Он странно пошутил.

Политик сказал: «Я бы хотел стать Папой Римским. Я был бы своим главным выбором».

Глава государства добавил, что предпочтений по кандидатам на пост главы католической церкви у него нет.

На это уже отреагировал сенатор-республиканец Линдси Грэм, который написал в социальной сети Х: «Я был рад услышать, что президент Дональд Трамп открыт к идее стать следующим Папой. Он был бы по-настоящему «темной лошадкой» в качестве кандидата, но я бы попросил папский конклав и верующих католиков отнестись к этому непредвзято. У первого Папы и американского президента одновременно есть много плюсов. Ждем белого дыма. Трамп MMXXVIII!».

Ранее стало известно, когда соберется конклав для избрания нового Папы Римского.