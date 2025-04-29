Трамп собрался давить и на Украину, и на Россию

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц высказался по поводу войны в Украине. Сделал несколько громких заявлений.

Чиновник сказал: «Президент Дональд Трам полон решимости завершить войну, и он готов оказать любое необходимое давление на обе стороны, чтобы закончить ее».

Он также отметил: «Сто дней назад не было ничего. Была непрекращающаяся тупиковая ситуация. Это сложно, движение будет непоследовательным, но у нас есть процесс».

Говорится также, что Дональд Трамп «задается вопросом, соответствует ли американским интересам выдавливание россиян из Крыма».

Ранее Уолтц обвинил Украину в коррупции.