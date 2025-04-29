Уолтц обвинил Украину в коррупции

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц сделал скандальное заявление. Он обвинили Украину в коррупции.

Чиновник сказал: «Украина была и до сих пор является одной из наиболее коррумпированных стран в мире».

Также американец добавил, что нашей стране были выделены миллиардные средства, однако засомневался по поводу того, что бывшая администрация Джо Байдена осуществляла за этими деньгами надлежащий надзор.

По его словам, данные средства «следует тщательно контролировать».

Ранее Китай обратился к Украине и России по поводу мирных переговоров.