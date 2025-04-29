Маск анонсировал уникальный искусственный интеллект

Американский миллиардер Илон Маск, который является владельцем компании xAI, сообщил о выходе бета-версии модели искусственного интеллекта Grok 3.5. Об этом он написал в своей социальной сети Х.

Предприниматель сообщил: «На следующей неделе состоится ранний бета-релиз Grok 3.5, доступный только для подписчиков SuperGrok».

По его словам, это первый искусственный интеллект, который, среди прочего, способен точно отвечать на технические вопросы о ракетных двигателях или электрохимии.

Добавляется, что Grok 3.5 будет использовать метод рассуждения на основе первых принципов, то есть анализировать проблемы, опираясь на фундаментальные факты и законы, и формировать ответы самостоятельно, без поиска готовых решений в интернете.

Ранее Маск спрогнозировал, когда роботы заменят хирургов.