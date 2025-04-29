В Кремле назвали невозможным прекращение огня в Украине на 30 дней, предложенное Киевом, без «урегулирования всех нюансов».

«Здесь важны нюансы, о которых президент [Владимир] Путин говорил в Кремле. Это тоже важно, но без ответа на эти вопросы идти на такое долгосрочное перемирие трудно», — сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишут пропагандистские СМИ.

По его словам, реакции от Украины на предложение Путина о «перемирии». У Москвы нет понимания, присоединится ли Киев к нему, подчеркнул он.

«Интересы выхода на мирные переговоры первичны», — заявил Песков, отвечая на вопрос о легитимности Зеленского.

Он заявил, что Россия якобы ориентируется на «вывод украинского конфликта в русло мирного урегулирования».

«Путин неоднократно говорил, что РФ готова начать переговоры без предварительных условий, ответа от Украины нет», — сказал Песков.

Напомним, Путин объявил «майское перемирие».