Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 950 860 солдат

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на вторник, 29 апреля.

Сообщается, что были ликвидированы уже 950 860 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 10 728 танков, 22 352 боевые бронированные машины, 27 080 артиллерийских систем, 1 373 РСЗО, 1 146 средств ПВО, 370 самолетов, 335 вертолетов, 34 177 БПЛА оперативно-тактического уровня, 3 196 крылатых ракет, 28 кораблей/катеров, одна подлодка, 46 432 единицы автомобильной техники и автоцистерн, а также 3 860 единиц специальной техники.

Ранее Путин объявил «майское перемирие».