Утром понедельника, 28 апреля, Украина потеряла истребитель Су-27. К счастью, пилот катапультировался и выжил.

Об этом информируют Воздушные силы ВСУ.

Сказано следующее: «Во время выполнения комплексного боевого задания по авиационной поддержке войск и отражению воздушной атаки вражеских ударных БПЛА, был потерян истребитель Су-27 Воздушных сил».

Добавляется также, что причины инцидента выясняет специально созданная комиссия, которая уже начала свою работу.

Указывается: «Пилот успешно катапультировался, поисково-спасательная команда своевременно прибыла на место приземления, летчика доставили в медицинское учреждение для проведения диагностики. Его жизни и здоровью ничего не угрожает, состояние стабильное».

Ранее мы писали, что Германия намерена продолжать военную поддержку Украины и без США.