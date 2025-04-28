Кремль ожидает от Киева «сигнала» по переговорам

Россия якобы ждет «сигнала» от Украины для возобновления прямых переговоров. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в комментарии российским пропагандистам в понедельник, 28 апреля.

«От Киева», — ответил он на вопрос, от кого должны поступить сигналы для возобновления прямых переговоров.

«Киев должен предпринять какие-то действия в этом отношении. Есть юридический запрет. Пока не видим никаких действий», — отметил Песков.

А комментируя слова президента США Дональда Трампа о необходимости прекращения нанесения ударов со стороны России, он сказал: «Продолжается „СВО“ (так в России называют геноцидную войну против Украины), продолжаются усилия США по выведению процесса (урегулирования) в мирное русло».

По словам Пескова, Владимир Путин якобы «готов к переговорам без каких-либо предварительных условий к началу переговорного процесса с Украиной, чтобы выйти в мирное русло».

В свою очередь руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко написал в Телеграм, что Дмитрий Песков снова занимается манипуляциями.

«Когда Россия говорит о готовности начать переговоры, они почему-то забывают прекратить огонь. Полное прекращение огня, безусловное. Без этого все, что говорят россияне — это манипуляции в попытке выставить себя миротворцами. Не больше. Огонь на фронте продолжается, шахеды продолжают лететь сегодня. Россия дальше срывает усилия Трампа», — отметил он.

Напомним, Россия готова к уступкам по Украине.