Шмыгаль раскрыл количество жертв среди мирных украинцев

С начала масштабного вторжения в Украину, Россия убила 13 тысяч гражданских людей. Из этого количества — 618 детей. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram.

«Ежедневно Россия наносит Украине кровавые раны. Целит в наши мирные города и села. Кривой Рог, Сумы, Днепр, Одесса. Ночью враг запустил дроны и ракеты по Киеву», — рассказал он.

Всего с начала полномасштабной войны Россия убила 13 тысяч гражданских людей, из более 600 — дети.

«Осуществила 1700 атак на школы, более 780 атак — на больницы, более 30 массированных и сотни меньших атак на украинскую энергетику. Ежесуточно на линии фронта происходит более сотни боевых столкновений», — отметил премьер.

По словам Шмыгаля, украинские воины сдерживают силы противника и наносят им огромные потери.

«С 2022 года мощности нашего ОПК выросли в 35 раз, и сейчас мы уже производим 40% всего вооружения украинской армии. Спасибо за поддержку нашим друзьям и партнерам со всего мира. В частности американскому народу и украинской диаспоре. Сегодня мы нуждаемся в американском лидерстве, в том числе проактивной позиции украинцев в США», — отметил глава правительства.

Шмыгаль отметил, что Россия должна заплатить вдвойне, не только деньгами за причиненные разрушения.

«Мы хотим, чтобы россияне, которые совершают преступления, ответили персонально перед судом. Включая высшее военное и политическое руководство РФ. Это нужно и Европе, и Америке, чтобы в будущем мир был безопасным, чтобы наши дети жили в мире», — добавил он.

Напомним, жертвами войны в Украине стали уже 622 ребенка.