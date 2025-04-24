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Новости > Американцы рассказали об уникальной пользе грецкого ореха

Американцы рассказали об уникальной пользе грецкого ореха

Александр Панько
24.04.25 08:17
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Американцы рассказали об уникальной пользе грецкого ореха

Эксперты из университета Коннектикута в США поведали об уникальной пользе грецкого ореха. Появились данные их отчета.

Говорится, что в нем были выявлены мощные противораковые свойства, а его регулярное употребление подавляет воспалительные процессы в организме и снижает риск заболевания раком кишечника.

Во время клинического опыта ученые следили за 39 пациентами из группы риска. Люди в течение трех недель ежедневно употребляли грецкие орехи в рамках контролируемой диеты.

Полученные результаты продемонстрировали существенное снижение маркеров воспаления в крови сразу на 15–25%. Особенно выраженный эффект отмечался у добровольцев с ожирением.

Указывается на то, что ключевым открытием стало обнаружение механизма защитного действия.

Установлено, что содержащиеся в грецких орехах эллагитанины под воздействием кишечных бактерий преобразуются в уролитин А – мощное противовоспалительное соединение.

Поясняется, что данное вещество не только уменьшает воспаление, но и способствует выработке пептида YY, который обладает противораковыми свойствами.

Руководивший группой доктор Дэниел Розенберг отметил: «Не у всех людей орехи усваиваются одинаково, однако даже горсть грецких орехов в день может стать простым и доступным способом поддержания здоровья кишечника».

Добавляется, что хотя грецкие орехи демонстрируют многообещающие результаты в профилактике рака, они не заменяют регулярные медицинские обследования.

Резюмируется, что особенно важным остается прохождение колоноскопии для людей старше 45 лет.

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Тэги: ученые, здоровье, мир, наука

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