Гастроэнтеролог рассказала о небывалой пользе картофеля

Российский гастроэнтеролог Людмила Сухорукова рассказала о пользе картофеля. Стало известно, почему стоит включить его в свой рацион питания.

Медик говорит: «Картофель может быть источником пищевых волокон, особенно если его употреблять с кожурой. Пищевые волокна способны способствовать нормализации пищеварительного процесса, поддержанию здоровья кишечника и контролю аппетита, что может быть полезно для тех, кто стремится снизить вес».

Впрочем, уточняется, что при употреблении этого овоща для контроля веса следует выбирать способы приготовления, которые не добавляют лишних калорий, такие как обжаривание. Лучше выбирать вареный, запеченный или тушеный картофель, употреблять его с овощами, белками и здоровыми жирами, такими как оливковое масло или авокадо.

Эксперт рассказала: «Частота употребления картофеля зависит от индивидуальных потребностей и целей каждого человека. Картофель способен быть частью разнообразного рациона питания, но его потребление следует контролировать, особенно при стремлении снизить вес или контролировать уровень сахара в крови».

Подчеркивается, что картофель богат витаминами C и B6, калием и магнием, а также является источником сложных углеводов, которые постепенно усваиваются организмом и могут предоставлять энергию на продолжительное время.

Резюмируется, что в состав картофеля также входят антиоксиданты, снижающие риск развития хронических сердечнососудистых заболеваний и определенных видов рака.

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