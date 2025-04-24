Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Гастроэнтеролог рассказала о небывалой пользе картофеля

Гастроэнтеролог рассказала о небывалой пользе картофеля

Агата Кловская
24.04.25 07:22
125
Гастроэнтеролог рассказала о небывалой пользе картофеля

Российский гастроэнтеролог Людмила Сухорукова рассказала о пользе картофеля. Стало известно, почему стоит включить его в свой рацион питания.

Медик говорит: «Картофель может быть источником пищевых волокон, особенно если его употреблять с кожурой. Пищевые волокна способны способствовать нормализации пищеварительного процесса, поддержанию здоровья кишечника и контролю аппетита, что может быть полезно для тех, кто стремится снизить вес».

Впрочем, уточняется, что при употреблении этого овоща для контроля веса следует выбирать способы приготовления, которые не добавляют лишних калорий, такие как обжаривание. Лучше выбирать вареный, запеченный или тушеный картофель, употреблять его с овощами, белками и здоровыми жирами, такими как оливковое масло или авокадо.

Эксперт рассказала: «Частота употребления картофеля зависит от индивидуальных потребностей и целей каждого человека. Картофель способен быть частью разнообразного рациона питания, но его потребление следует контролировать, особенно при стремлении снизить вес или контролировать уровень сахара в крови».

Подчеркивается, что картофель богат витаминами C и B6, калием и магнием, а также является источником сложных углеводов, которые постепенно усваиваются организмом и могут предоставлять энергию на продолжительное время.

Резюмируется, что в состав картофеля также входят антиоксиданты, снижающие риск развития хронических сердечнососудистых заболеваний и определенных видов рака.

Ранее американцы узнали, какая капуста полезнее.

Тэги: здоровье, мир

Комментарии

Статьи

14.04.25 18:19

Внутри квантового бессмертия

Автор: Эмбер Морган*

Дайджест

«Грязное» жилье для должностных лиц МВД: Вадим Дзюбинский, Сергей Преутеса и другие очень неплохо устроились
24.03.25 15:19

«Грязное» жилье для должностных лиц МВД: Вадим Дзюбинский, Сергей Преутеса и другие очень неплохо устроились

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
24.04.25 08:17

Американцы рассказали об уникальной пользе грецкого ореха

24.04.25 04:28

Трамп сделал ряд неоднозначных заявлений по войне в Украине

23.04.25 16:57

В Украине газ для населения не будет дорожать еще как минимум год

23.04.25 16:12

В ближайшие дни погода в Украине будет меняться

23.04.25 16:04

В ЕС «выписали» гигантские штрафы Apple и Meta

23.04.25 15:48

В Кремле отреагировали на срыв переговоров по Украине в Лондоне

23.04.25 15:28

Венгры рассказали о социальной роли собак в жизни людей

23.04.25 15:11

Во Львовской области сгорели дачные дома

23.04.25 15:09

Диетолог из США объяснила, чем опасно интервальное голодание

24.04.25 04:28

Трамп сделал ряд неоднозначных заявлений по войне в Украине

23.04.25 13:23

США выдвинули ультиматум Украине и России

23.04.25 12:31

Гаага готовит трибунал против чиновников РФ, — СМИ

23.04.25 10:34

Встреча в Лондоне по Украине пройдет без глав МИД, — Sky News

23.04.25 09:58

Рубио отменил поездку в Лондон после слов Зеленского, — CNN

23.04.25 09:47

США готовят засаду Украине в Лондоне, — СМИ

23.04.25 09:27

СМИ узнали о «последнем предложении» США Киеву

22.04.25 16:57

Путин не заинтересован в прекращении войны в ближайшее время, — ISW

22.04.25 10:45

Ватикан обнародовал завещание Франциска

22.04.25 09:51

Украина может отдать под контроль РФ 20% территории для мирного соглашения, — NYP

17.04.25 13:08

Ученые рассказали о целебных свойствах искусства

17.04.25 16:29

Выявлен неожиданный вред прохладной погоды

18.04.25 13:28

США могут выйти из мирных переговоров по Украине

17.04.25 10:22

Военное положение в Украине могут отменить досрочно

17.04.25 16:03

Свежая или квашеная? Американцы узнали, какая капуста полезнее

17.04.25 12:52

Полиция рассказала украинцам, как будет работать в Пасху

17.04.25 15:42

Трамп разозлился на Маска из-за секретного брифинга о Китае

17.04.25 14:01

Трамп наехал на главу ФРС

17.04.25 14:41

Немецкий школьник изготовил в домашних условиях… биологическое оружие

18.04.25 11:24

Зеленский раскритиковал спецпосланника Трампа за «российские нарративы»

Фото и Видео
В сети показали предполагаемого сына Путина
В сети показали предполагаемого сына Путина
В сети показали предполагаемого сына Путина
В сети показали предполагаемого сына Путина
Гроб с телом Франциска выставили для прощания в Ватикане
Гроб с телом Франциска выставили для прощания в Ватикане
Появилось видео эпичной драки в парламенте Армении
Появилось видео эпичной драки в парламенте Армении
В Храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь
В Храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь
В Иерусалиме Благодатный огонь в храме Гроба Господня встретят 9 тысяч человек
В Иерусалиме Благодатный огонь в храме Гроба Господня встретят 9 тысяч человек
По Диснейленду в США… разгуливал голый мужчина
По Диснейленду в США… разгуливал голый мужчина
Зеленский объяснил, к чему Кремль готовит россиян
Зеленский объяснил, к чему Кремль готовит россиян
Украина впервые показала новейшее лазерное оружие «Тризуб»
Украина впервые показала новейшее лазерное оружие «Тризуб»
В Ивано-Франковске мужчина укусил военного за ногу во время мобилизации
В Ивано-Франковске мужчина укусил военного за ногу во время мобилизации
Зеленский анонсировал сильные санкции против «теневого флота» и пропагандистов РФ
Зеленский анонсировал сильные санкции против «теневого флота» и пропагандистов РФ
fraza.com
Новости блогосферы
30.12.24 20:35

Война скоро не закончится
05.06.24 17:24

О пользе блэкаутов
02.05.24 21:19

Война в Украине: ВПК и промышленность сторон
25.02.24 19:26

Когда закончится война и что делать?

Опрос

Чего вы ждете от 2025 года?

посмотреть результаты
© 2025 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди