Маск будет меньше работать в DOGE

Миллиардер Илон Маск сделал громкое заявление. В мае он будет меньше работать в департаменте по государственной эффективности (DOGE) США.

На конференц-колле с инвесторами компании Tesla предприниматель сказал: «Вероятно, в следующем месяце мое время, отведенное на DOGE, значительно сократится».

По словам очевидцев, одним из основных вопросов акционеров Tesla было негативное влияние работы Илона Маска на стоимость акций компании, ее репутацию, а также атаки на автомобили и инфраструктуру Tesla.

Добавим, что компания в опубликованном отчете заявила о 71% падении своей чистой прибыли.

Ранее мы писали, что Маск лично просил Трампа отменить новые пошлины.