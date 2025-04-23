Стало известно, как вырос госдолг стран ЕС в прошлом году

В 2024-м году госдолг многих стран ЕС вырос. Данные приводит Евростат.

Больше всего государственная задолженность по отношению к ВВП увеличилась у Польши и Румынии – на 5,9%, до 55,6% и 54,8% соответственно.

Также на 4,6% подрос госдолг Финляндии – до 82,1%.

Кроме этого, более чем на 3% он вырос у Словакии (59,7%), Эстонии (23,6%), Австрии (81,8%) и Франции (113,1%).

Стоит отметить, что самый высокий госдолг остается у Греции – сразу 153,6% от ВВП, хотя в прошлом году цифра снизилась на 10,3%.

Гигантские показатели у Италии (135,3%), Бельгии (104,7%) и Испании (101,8%).

Эксперты говорят, что у Румынии, Финляндии, Эстонии, Латвии, Люксембурге и Чехии госдолг стал максимальным за десять лет.

Информируется, что одиннадцать стран ЕС смогли сократить этот показатель, среди них – Кипр (минус 8,6%) и Хорватия (минус 4,2%).

Ранее в ООН дали тревожный прогноз по поводу мировой экономики.