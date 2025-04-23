Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 944 270 солдат

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на среду, 23 апреля.

Сообщается, что были ликвидированы уже 944 270 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 10 691 танк, 22 307 боевых бронированных машин, 26 774 артиллерийские системы, 1 368 РСЗО, 1 141 средство ПВО, 370 самолетов, 335 вертолетов, 33 526 БПЛА оперативно-тактического уровня, 3 148 крылатых ракет, 28 кораблей/катеров, одна подлодка, 45 621 единица автомобильной техники и автоцистерн, а также 3 860 единиц специальной техники.

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