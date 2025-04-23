Зеленский рассказал, допускает ли Украина возможность признания Крыма российским

Украина не признает юридически российскую оккупацию Крыма. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге.

«Не о чем говорить. Это вне нашей Конституции. Это наша территория, территория народа Украины», — подчеркнул он

Зеленский добавил, что как только начинаются разговоры о Крыме, о наших суверенных территориях, то заходим в формат, которого хочет Россия — затягивание войны, потому что быстро договориться обо всем не получится.

«12-й год воюем, это уже ответ, можно ли с Россией договориться в целом? Это риторический вопрос. Можно ли договориться с Россией быстро? Нет. Без давления — невозможно», — подчеркнул президент.

По его словам, должно быть давление всего мира, а в первую очередь — со стороны США. Зеленский отметил, что включение таких вопросов в обсуждение завершения войны — это «игра Путина».

Президент Украины отметил, что разные такие сигналы звучат, но если будет официальное такое предложение, то Украина сразу на него отреагирует.

«Такие сигналы звучат, и мы знаем, где они звучат», — сказал он.

При этом Зеленский отметил, что не знает, от кого они звучат — или от РФ, или от определенных представителей США, которые имели диалог с Путиным.

Напомним, СМИ узнали о «последнем предложении» США Киеву.