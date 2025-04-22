Испанский медик рассказал, какие специи нельзя совмещать с лекарствами

Популярный испанский медик Аурелио Рохас поведал, что не все специи можно совмещать с лекарствами. Существуют определенные нюансы.

Так, по его словам, препараты от диабета (метформин или инсулин) нельзя совмещать с куркумой.

Сказано: «Она обладает противовоспалительным действием, но может снижать уровень сахара в крови, что чревато последствиями для тех, кто уже принимает сахароснижающие средства».

При этом добавляется, что черный перец может существенно усиливать действие антибиотиков, обезболивающих, статинов и средств от гипертонии.

Подчеркивается, что это может привести к непредсказуемому росту концентрации лекарственных веществ в крови и повышенному риску побочных эффектов.

Врач отмечает, что при сочетании с разжижающими кровь медикаментами имбирь повышает риск кровотечения.

Информируется, что некоторые лекарства не следует принимать непосредственно перед тренировкой. Среди них – диуретики, из‑за которых организм теряет калий и магний, что нередко приводит к судорогам во время физических нагрузок.

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