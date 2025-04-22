Ученые дали пикантные совет мужчинам и женщинам

Международная группа ученых из Германии и Канады выяснила кое-что пикантное. Появились данные их отчета.

В нем сказана о том, что интимная близость раз в неделю чаще всего ассоциируется с гармоничными отношениями в паре.

В опыте участвовали более двух тысяч гетеросексуальных пар в возрасте от 20 до 39 лет, а средняя продолжительность их отношений составляла десять лет.

Подопытные оценили частоту сексуальных контактов за последние три месяца, а также указали степень удовлетворенности отношениями по шкале от 0 до 10.

Было установлено, что самая многочисленная группа (86%) занималась сексом примерно раз в неделю и при этом демонстрировала самый высокий уровень эмоциональной близости и преданности партнеру, а также редко конфликтовала.

Добавляется, что менее удовлетворенными отношениями были те, кто занимался сексом реже двух-трех раз в месяц: у таких пар чаще возникали ссоры и трудности в выражении чувств.

Лишь 2,3% людей говорили о счастливых отношениях при полном отсутствии интимной близости, а еще 10% составили пары, где доволен был только один из партнеров, несмотря на регулярную сексуальную жизнь.

Специалисты отмечают, что полученные результаты не следует воспринимать как универсальную норму, так как это исследование охватывало только молодые гетеросексуальные пары из Германии.

Но, по их словам, главный вывод остается значимым: регулярная интимная жизнь (в среднем раз в неделю) чаще всего сопровождается взаимным ощущением счастья в отношениях.

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